MEI pode receber seguro-desemprego. Conheça benefícios e como aderir a modalidade

Segundo Cláudio Lasso, empreendedor, contador e CEO da Sapri Consultoria, no entanto, para aderir a este regime empresarial, é necessário cumprir alguns requisitos básicos como, trabalhar por conta própria, não ter participação como sócio e muito menos titular de outra empresa, além de apresentar um faturamento bruto anual de R$ 81 mil.

“Também é necessário verificar se a profissão a ser exercida pelo MEI está integrada à lista de atividades permitidas pelo regime”, completa o profissional.

O especialista elencou pontos que devem receber bastante atenção ao criar o CNPJ MEI.

“Nem todas as atividades profissionais estão autorizadas a se consolidarem como MEI, isso porque, existe uma lista de exercícios previamente autorizados para quem deseja se formalizar como um Microempreendedor Individual.

Portanto, é preciso que a atividade escolhida esteja presente na CNAE, Classificação de Atividades Econômicas, a qual permite que o meu opte por uma atividade principal e outras 15 secundárias, desde que estas tenham relação entre si”, alerta Cláudio Lasso.

Mesmo na categoria de MEI, será preciso indicar um espaço físico como ponto de abertura da empresa. “É importante que se saiba que como acontece em boa parte dos casos, o endereço da sede pode ser o mesmo do residencial, a menos para CNAEs específicas que exijam um local específico para o exercício. Para saber se o local desejado pode ser registrado como endereço da empresa, basta realizar uma consulta na prefeitura da cidade”, destaca o profissional.

Dentre as facilidades é que o cadastro do MEI pode ser online. “Ele deve ser feito exclusivamente por meio do Portal do Empreendedor, sem a exigência da apresentação de nenhum documento a órgãos públicos”.

Para concluir a abertura do MEI, basta ter os seguintes documentos em mãos:

• RG;

• CPF;

• Comprovante de residência;

• Título de eleitor ou número de recibo do imposto de renda, caso você tenha feito a declaração nos últimos 2 anos.

O CNPJ MEI permite que o microempreendedor emita notas fiscais relativas às vendas e prestações de serviços. “Esta alternativa é um fator relevante uma vez que amplia a rede de fornecedores, além de também auxiliar no alcance de mais clientes, os quais em algum momento podem exigir a emissão deste documento”, cita o contador.

Quanto a contribuição mensal, assim como eu outros modelos empresariais, todo MEI é obrigado a efetuar o pagamento de um valor do Simples Nacional, regime tributário ao qual está automaticamente ligado. “O sistema está voltado ao MEI para o pagamento de impostos e recolhimento do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Este pagamento deve ser feito pelo DAS, Documento de Arrecadação Simplificado, guia responsável por reunir em um único boleto todas as contribuições devidas pelo MEI, que giram em torno de R$ 60,00.

Para realizar o pagamento, basta imprimir o carnê DAS e realizar o pagamento online ou em débito automático.

Todo MEI é obrigado a fazer a Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI), a qual deve ser enviada até o dia 31 de maio do ano seguinte ao de apuração, fornecendo informações sobre o faturamento obtido no decorrer do ano-calendário. A declaração deve ser feita exclusivamente pela internet na página do Simples Nacional, que está hospedado junto ao site da Receita Federal.

Dentre os benefícios de ser MEI, além da vantagem do posicionamento adequado no mercado devido à formalização e possibilidade de emitir notas fiscais, a modalidade conta com:

• O pagamento regular da DAS mensal, conta como contribuição para sua aposentadoria por idade ou invalidez;

• Ter acesso a auxílio doença, salário maternidade e outros benefícios previdenciários;

• Abrir uma conta bancária jurídica, ter acesso a crédito, maquininha de cartão e outros serviços que passam por algum tipo de análise por instituições financeiras.

Por fim, existe a possibilidade de o MEI receber o seguro-desemprego. De acordo com o Governo Federal, o microempreendedor individual pode receber o benefício, desde que não tenha auferido renda mensal igual ou superior a um salário mínimo vigente durante o período de pagamento do benefício.