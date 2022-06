Mega-Sena acumulada pode pagar R$ 70 milhões nesta quarta (22)

Caso apenas um apostador leve o prêmio principal e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá R$ 468,5 mil de rendimento no primeiro mês. Se preferir investir em imóveis, o prêmio é suficiente para comprar 280 apartamentos no valor de R$ 250 mil cada.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA, além do Internet Banking CAIXA para clientes do banco. O valor de uma aposta simples na Mega é de R$ 4,50.

