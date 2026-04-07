Resultado atualizado da Mega-Sena 2993 (07/04/2026): veja os números sorteados e quanto cada aposta ganhou

O resultado da Mega-Sena 2993 foi confirmado na noite desta terça-feira, 7 de abril de 2026, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio acumulou para o próximo concurso, que já tem estimativa de R$ 20 milhões.

Resultado da Mega-Sena hoje

Concurso: 2993

Data: 07/04/2026 Números sorteados: 03 – 15 – 31 – 42 – 43 – 51. Situação do prêmio: Acumulado em R$ 13.488.733,70. Premiação: 6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 31 apostas ganhadoras, R$ 46.749,60

31 apostas ganhadoras, R$ 46.749,60 4 acertos: 2.014 apostas ganhadoras, R$ 1.186,12

Próximo concurso da Mega-Sena

Número: 2994

Data: 09/04/2026

Estimativa de prêmio: R$ 20.000.000,00

Veja os resultados da Mega Sena hoje e dos últimos sorteios

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Mega-Sena 2993: prêmio acumulado reacende interesse

O último concurso terminou sem vencedores na faixa principal, o que fez o prêmio acumular automaticamente para o sorteio desta terça.

Esse tipo de sequência costuma aumentar o volume de apostas, principalmente nas horas finais antes do fechamento, quando muitos jogadores entram tentando aproveitar o valor em crescimento.

As apostas podem ser feitas até as 20h, tanto nas casas lotéricas quanto pelos canais digitais.

O que R$ 15 milhões da Mega-Sena podem representar na prática

Mesmo sem atingir valores recordes, o prêmio atual já ultrapassa o nível de “grande valor” e passa a funcionar como base de patrimônio.

A partir dessa faixa, já é possível sair da dependência de renda ativa e estruturar uma vida sustentada por rendimentos.

Em aplicações conservadoras próximas ao CDI, o valor pode gerar:

• Cerca de R$ 150 mil por mês

• Mais de R$ 1,8 milhão ao ano

Esse tipo de estratégia oferece previsibilidade e exige pouca gestão no dia a dia.

Quantos imóveis é possível comprar com R$ 15 milhões

No mercado imobiliário, o comportamento muda, mas o potencial continua relevante.

Com esse valor, já é possível montar uma carteira sólida de imóveis voltados para aluguel:

• Entre 20 e 40 imóveis de padrão médio

• Distribuição em diferentes regiões para reduzir risco

• Renda mensal estimada entre R$ 60 mil e R$ 90 mil

Esse modelo atrai quem busca renda recorrente e construção de patrimônio físico ao mesmo tempo.

Vale mais investir em imóveis ou renda fixa após ganhar

A decisão costuma depender do perfil de quem ganha.

Na renda fixa:

Maior liquidez

Menor necessidade de gestão

Rendimento previsível

Nos imóveis:

Renda mensal constante

Proteção contra inflação

Potencial de valorização

Enquanto a renda fixa oferece praticidade, os imóveis exigem mais atenção, mas podem gerar segurança patrimonial no longo prazo.

O que é possível fazer com o prêmio da Mega-Sena

Com R$ 15 milhões, as possibilidades vão muito além de consumo imediato.

Veja alguns caminhos possíveis:

Comprar imóveis e gerar renda mensal

Montar uma carteira de investimentos diversificada

Garantir estabilidade financeira para toda a família

Criar múltiplas fontes de renda passiva

Reduzir dependência de trabalho ativo

Esse tipo de valor permite estruturar decisões financeiras com foco em longo prazo.

Como funciona a Mega-Sena

A Mega-Sena permite escolher de 6 a 15 números entre os 60 disponíveis.

Os sorteios acontecem três vezes por semana:

Terça-feira

Quinta-feira

Sábado

A premiação é distribuída para quem acerta:

6 números

5 números

4 números

Probabilidade de ganhar na Mega-Sena

A chance de acertar as seis dezenas com uma aposta simples é de:

1 em 50.063.860

Aumentar o número de dezenas melhora as chances, mas também eleva o valor da aposta.

Com prêmio acumulado, comportamento das apostas muda

Quando não há ganhadores, o efeito imediato é o aumento do interesse pelo concurso seguinte.

Isso acontece porque o prêmio passa a ser visto como oportunidade mais atrativa, mesmo que as probabilidades permaneçam as mesmas.

Segundo o comportamento recente observado no concurso anterior , a ausência de vencedores tende a impulsionar novas apostas rapidamente.

O que observar antes de apostar hoje

Antes de registrar o jogo, alguns pontos fazem diferença:

Definir orçamento antes de apostar

Avaliar participação em bolões

Evitar apostas impulsivas de última hora

Entender que o jogo é baseado em probabilidade

Esses cuidados ajudam a manter o controle e evitar decisões precipitadas.

Acompanhar os resultados com frequência também ajuda na conferência de apostas e na organização dos concursos anteriores dentro da sequência da loteria.

👉 Veja também outros resultados recentes da Mega-Sena, premiações e mudanças no comportamento dos sorteios.

Acompanhe o resultado da Mega-Sena 2993

O resultado será divulgado após o sorteio das 21h e atualizado nesta página com as dezenas sorteadas e a premiação completa.

A atualização rápida permite conferir os números e verificar possíveis acertos logo após o encerramento do concurso.