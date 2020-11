Mega da Virada recebe apostas. Prêmio estimado é de R$ 300 milhões

Como o prêmio principal não acumula, se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 6 números, o valor será dividido entre os que acertaram 5 números e assim por diante. O prêmio estimado é de R$ 300 milhões e o sorteio ocorrerá no último dia do ano, 31 de dezembro.

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do Brasil pelo volante número 2.300 ou pelo aplicativo Loterias Caixa e site Portal Loterias Caixa. Clientes da CAIXA com acesso ao Internet Banking também poderão dar seus palpites pelo computador pessoal, tablet ou smartphone. Para isso, basta ter conta corrente e ser maior de idade.