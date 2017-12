Mega da Virada pagará bolada de R$ 280 milhões

O concurso está estimado em R$ 280 milhões e faz a imaginação voar alto sobre o que se fazer com tanto dinheiro. Só com o rendimento mensal aplicado na poupança, um dos piores rendimentos no mercado financeiro hoje, renderia cerca de R$ 1,6 milhões por mês.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, essa será a maior premiação já ofertada na história das loterias da instituição. O sorteio será realizado no dia 31, véspera do Ano Novo.

Como jogar

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para realizar o sonho de ser o próximo milionário, você deve marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).