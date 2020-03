Medidas visam segurança dos cidadãos na pista de atletismo

Uma faixa colocada no local na segunda-feira, 9, com a informação de que a partir do dia 16 de março só poderá utilizar a pista quem tiver o Cartão do Cidadão Caieirense, acompanhado de um exame médico validado, gerou revolta. A imagem ganhou as redes sociais e grupos do WhatsApp e os comentários contra a essa decisão ganharam repercussão. O jornal Regional News também recebeu telefonemas para cobrar uma explicação da prefeitura.

Na visão das pessoas que frequentam a pista, limitar a utilização de espaço público não era legal e muitas críticas foram disparadas. Para frear informações inverídicas e esclarecer a decisão, a prefeitura informou que a decisão foi tomada após as câmeras de monitoramento presentes ao redor da pista flagrarem atos proibidos. Vandalismo, uso de entorpecentes e o mais recente e mais grave: um ato de assédio sexual e de atentado ao pudor que resultou na prisão de um indivíduo, morador de outro município, feito pela Guarda Civil Municipal, em 4 de março.

De acordo com a nota da prefeitura, a medida tem como objetivo garantir a segurança e zelar pela integridade física dos cidadãos. “Vale ressaltar que ninguém será impedido de utilizar a pista de atletismo. Para isso, basta seguir a regras de uso. Sabemos que munícipes de outras cidades também utilizam a nossa pista e isso não vai mudar. Como o cartão cidadão é apenas para moradores de Caieiras, munícipes de fora da cidade deverão apresentar um documento com foto”, informa a prefeitura em nota.

Cartão Cidadão

O Cartão Cidadão Caieirense será utilizado em todas as atividades oferecidas pela Secretaria de Esportes e da Juventude e também para a utilização da pista de atletismo. Para fazê-lo é muito simples: basta baixar o aplicativo “Caieiras” em seu smartphone.

Como é de conhecimento geral, a prática de atividades físicas traz inúmeros benefícios à saúde e, por isso, é importante a avaliação e orientação médica. A Secretaria de Esportes e da Juventude disponibiliza médicos para essa finalidade. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (11) 4605-2129.