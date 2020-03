Médico infectologista fala sobre o Coronavírus

Regional News Mais: O que é o coronavírus?

Dr. Gabriel Cuba: Coronavírus pertence a uma família grande de vírus encontrados tanto em animais quanto humanos. Alguns podem infectar humanos e podem causar doenças que variam de resfriado comum até quadros respiratórios graves, como a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS).

RN: Considerando que o vírus pode chegar por aqui, quais os principais cuidados que o cidadão deve ter?

GC: Os cuidados são os mesmos em qualquer vírus respiratório: lavar as mãos com água e sabão ou solução de álcool gel, bons modos ao tosse (quando tossir ou espirrar, cobrir a boca e o nariz com o cotovelo flexionado ou lenço, descartando imediatamente e lavar as mãos após), caso tenha sintomas respiratórios leves e sem contato com viajante da China, praticar higiene respiratória básica e lavagem de mãos e permanecer em casa até melhora dos sintomas

RN: Como se dá o contágio?

GC: Por meio de gotículas eliminadas por uma pessoa doente, por exemplo, tosse e espirros, saliva ou secreção nasal.

RN: Os hospitais particulares estão com alguma ação voltada para o tema? No caso do 9 de Julho, qual?

GC: Nosso serviço desenvolveu um plano de ação para atendimento de pacientes graves, obedecendo as normativas estabelecidas pelo Serviço Estadual de Saúde, priorizando o reconhecimento precoce dos sinais de alerta, diagnóstico rápido caso as causas mais comuns de infecções respiratórias sejam excluídas, dentro das normas de biossegurança para os profissionais de saúde e acompanhantes.

RN: Existe um sintoma principal para a pessoa desconfiar e procurar um médico?

GC: Pacientes com tosse, febre e dificuldade para respirar devem sempre procurar atendimento médico precocemente. Os pacientes devem informar os profissionais de saúde o histórico de viagem nos últimos 14 dias antes de apresentar sintomas ou se apresentaram contato próximo com alguém tem tenha ficado doente e com sintomas respiratórios.

RN: Em caso de alguma suspeita, como a pessoa deve proceder? Qual hospital se dirigir?

GC: No momento, só é considerado suspeito um caso com histórico de viagem em locais de circulação do vírus nos últimos 14 dias e essa listagem é atualizada diariamente. Todo serviço de saúde deveria estar preparado para o atendimento adequado destes pacientes, dado alerta da Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo a respeito do tema.

RN: Existe motivo para preocupação no Brasil?

GC: Existe sim. Tanto que os serviços de vigilância estão alertas para identificar precocemente e atender os pacientes de maneira adequada. Importante pontuar que não existem casos confirmados na América Latina até o momento e não existe evidência de circulação do vírus fora da Ásia.

RN: Esse vírus já foi diagnosticado pelo Brasil anteriormente?

GC: Já foram identificados outros vírus da família do coronavírus, que causam sintomas parecidos com resfriado comuns. Não foram reportados nenhum caso grave no país do coronavírus do surto deste ano ou dos outros vírus (causadores de SARS e MERS) no país.

RN: Quais os cuidados que a pessoa que for viajar para fora do País deve ter?

GC: A recomendação é evitar áreas documentadas de circulação do vírus, no momento restrita a algumas regiões da China. É recomendado checar em fontes confiáveis (exemplo Organização Mundial de Saúde) as atualizações para verificar houve alguma mudança no status epidemiológico da epidemia.