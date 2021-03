Medicamentos serão reajustados em até 4,88%

Em meio a pandemia que já matou mais de 275 mil pessoas e o fechamento dos comércios que gera problemas com a economia, a segunda-feira, 15, começa com a notícia de que a CMED, Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, autorizou um aumento de até 4,88% nos preços de remédios. O reajuste foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União e já pode ser aplicado pelas farmacêuticas.