Medicamento pelo SUS só com recadastramento

De acordo com a prefeitura, foi iniciada uma série de ações para a reorganização da Assistência Farmacêutica Municipal, e uma delas é o recadastramento de usuários do SUS para a dispensação de medicamentos.

A partir de agora, para a aquisição desses medicamentos, serão exigidos os seguintes documentos: (RG / CPF/ Cartão SUS/ conta de consumo (água ou luz no nome de usuário, cônjuge, pai ou mãe). Caso não haja nenhum desses, será agendada uma visita do agente comunitário de saúde.

A campanha de recadastramento teve início nesta segunda-feira, 2, e vai até o dia 31 deste mês. Quem não realizar o procedimento não terá direito ao medicamento. “Os medicamentos só serão entregues com a apresentação do compromisso do recadastramento”, publicou a prefeitura de Caieiras na sua página oficial nas redes sociais.

A medida adotada pela municipalidade não foi muito bem aceita por alguns munícipes. “Que absurdo. Hoje para os munícipes terem algum benefício da prefeitura, precisa de novo cadastro”, disse Telma Rossi.

Neide Romanini também criticou. “Sempre essa palhaçada e quando chega na farmácia ficamos duas horas para ser atendido. Falta competência para as administrações internas dos postos de saúde aonde tem as farmácias. É um descaso total com os cidadãos”, declarou.

O cadastro pode ser feito no site da prefeitura. Caso não tenha acesso à internet, o munícipe deve procurar a UBS mais próxima de sua residência.

A prefeitura foi procurada para comentar, mas não encaminhou resposta até o fechamento da edição. O jornal mantém espaço aberto para futuras manifestações.