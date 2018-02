MC Loma e Gêmeas Lacração

O clipe em questão é da música “Envolvimento” duas semanas após ser postado na internet atingiu 11 milhões de visualizações, ficando entre as 20 mais ouvidas na plataforma Spotify. Parte desse sucesso se deve ao youtuber Felipe Neto que divulgou o trio em seu canal no Youtube. Logo em seguida Anitta deu uma força pras meninas divulgando no Instagram.

Toda essa exposição as levou a regravar o clipe de “Envolvimento” com Kondzilla, lançado hoje no Youtube. A nova versão tem muito mais estilo que a original já que foi gravada numa mansão no Guarujá.

Mas afinal quem são Mc Loma e as Gêmeas Lacração? São, respectivamente, Paloma Santos, 15, e as irmãs Mariely e Mirella Silva, 18. Nascidas em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, se conhecem desde criança. Segundo elas, o vídeo caseiro foi gravado como zoeira, só pra se divertirem. A brincadeira ficou séria e o trio já conseguiu contrato com uma gravadora e cachê que saltou pra R$ 10 mil. Mc Loma e as gêmeas Lacração são mais um exemplo do atual momento da chamada “indústria da música”.

Aliás, acho que nunca esse termo teve tanto significado. Como uma grande engrenagem de produção são criados “produtos”, na maioria das vezes descartáveis, com pouco ou nenhum conteúdo.

Uma linha de montagem de “artistas” que surgem a partir da facilidade de veiculação e disseminação nas redes sociais que transforma anônimos em personalidades numa questão de minutos.

A pergunta que fica é?

Qual o próximo “produto que esta indústria vai criar?” Tenho medo da resposta.