MC Gui se envolve em polêmica e tem shows cancelados

O jovem artista é acusado de humilhar uma menina em um passeio pelo parque. No Instagram, ele publicou um vídeo em que foca a câmera em uma garota que está ao fundo e começa a rir: “Neiva do céu”. A filmagem não repercutiu bem e o funkeiro apagou a publicação, mas não foi o suficiente para que algumas empresas cancelassem shows marcados com o cantor.

Para piorar a situação dele, notícias que circulam nas redes sociais afirmam que a garota filmada pelo cantor se chama July e estaria fazendo um tratamento de quimioterapia. Esse seria o motivo para ela estar usando a suposta peruca no parque.