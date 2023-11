Mauricio Manieri no Espaço Unimed

Foto: Divulgação

No próximo dia 22 de dezembro o cantor/compositor Maurício Manieri sobe ao palco do Espaço Unimed para uma única apresentação. Também produtor e multi-instrumentista, Manieri leva para a casa da zona oeste da capital a turnê “Classics Romantic” que tem percorrido o país com shows sempre concorridos.

Lá se vão mais de duas décadas desde que o músico paulistano invadiu as rádios e pistas de dança do Brasil com “Minha Menina”, seu maior hit, o qual sampleava o mega sucesso “Best Of My Love”, lançado em 1977, do grupo soul feminino The Emotions.

De lá pra cá, Manieri se tornou um dos gigantes do pop/soul nacional compondo músicas que falam de amor, indo direto ao coração dos fãs.

“Classics” nomeia o mais recente álbum de Manieri, lançado em CD/DVD, gravado em 2019 no Teatro Bradesco, outra casa da zona oeste paulistana.

Além dos sucessos autorais como “Meu Bem Querer” e “Se quer Saber”, Maurício Manieri interpretará standards dos anos 70, 80 e 90 como “Easy” (Commodores), “Litte Respect” (Erasure) e “Angel” (Jon Secada).

A pista vai ferver no Espaço Unimed e isso Maurício Manieri sabe fazer como poucos.

SERVIÇO

Maurício Manieri

Show: Classics Romantic

Dia 22 de dezembro – 22 horas

Espaço Unimed

Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – SP

Classificação: 12 anos

Ingressos a partir de R$ 90,00

Inf: https://espacounimed.com.br/878-lancamento-dvd-romantic-classics