Maurício Manieri em São Paulo

Foto: Divulgação

Cantor faz apresentação única para os corações apaixonados

O mês mais apaixonante do ano tá chegando e com ele o amor está no ar. Doze de junho é Dia dos Namorados e opções para os românticos não faltam para marcar a data.

Entre tantos shows legais que acontecem na capital merece destaque o do cantor e compositor Maurício Manieri na Vibra São Paulo no dia 11.

Manieri leva para a casa da zona sul paulistana a nova versão do espetáculo “Classics”, cuja turnê tem percorrido o Brasil com ingressos esgotados. O repertório é apaixonante e nostálgico no qual os fãs viajam no tempo, recordando sucessos das décadas de 70, 80 e 90 com hits da música romântica nacional e internacional.

Respaldado por uma sólida carreira que chega aos 25 anos, Maurício Manieri sacramenta seu legado no cancioneiro romântico brasileiro com uma obra discográfica que inspira gerações de músicos e fãs por todo país.

“Mal posso esperar para compartilhar esse momento muito especial com todos vocês. Juntos, vamos criar memórias que serão lembradas e apreciadas por muito tempo. O Dia dos Namorados é uma data muito significativa e estou muito feliz em poder proporcionar uma noite com o melhor dos anos 70, 80 e 90. Espero todos vocês em Classics”, convida o cantor.

Durante duas horas MM dá banho de interpretação em autorais como “Minha Menina”, “Bem Querer” e “Se Quer Saber” e de outros autores, entre elas, “Cheia de Charme” (Guilherme Arantes), “Eu Juro” (Leandro & Leonardo), “All Night Long” (Lionel Richie), “Easy” (Commodores), “Angel” (Jon Secada), “Love Is In The Air” (John Paul Young) e “Classics” (Adrian Gurvitz).

SERVIÇO

Mauricio Manieri

Classics – Especial Dia dos Namorados

Data: 11 de junho – 21 horas

Vibra São Paulo

Av. das Nações Unidas, 17.955 – Vila Almeida – São Paulo

Classificação: 18 anos

Ingressos a partir de R$ 50,00

Inf: https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/mauricio-manieri-especial-dia-dos-namorados-12899