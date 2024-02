Maurício Gasperini em São Paulo

Foto: Divulgação

No dia 23 de março o Teatro Opus Frei Caneca recebe em apresentação única o cantor e compositor Maurício Gasperini.

Ícone do rock oitentista, Gasperini chega a casa da zona central paulistana celebrando os 40 anos de Eva, canção que se tornou hino não só do pop/rock, mas também do axé. Entre os vários nomes que a regravaram dando aquele tempero baiano estão Ivete Sangalo, Luiz Caldas, Durval Lelys e Saulo Fernandes.

“Eva” atravessou gerações.

Gravada originalmente em português, em 1983, pela banda paulistana Rádio Táxi é de autoria dos italianos Marcos Ficarelli, Giancarlo Bigazzi e Umberto Tozzi. Cantada por Tozzi a música fez parte da trilha da novela “Transas e Caretas”, em 1984.

No Opus Frei Caneca, Gasperini fará um setlist com clássicos do Rádio Táxi, uma vez que integrou o grupo por alguns anos não deixando de fora “Garota Dourada”, “Um Amor de Verão”, “Coisas de Casal” e “Você se Esconde”.

A noite terá ainda a participação de Nico Resende, também referência dos anos 80, interpretando, entre outras, “Esquece e Vem”, “Transas” e “Perigo”.

SERVIÇO

Maurício Gasperini e convidados

Show: 40 anos de Eva

Dia 23 de março – 21 horas

Teatro Opus Frei Caneca

Rua Frei Caneca, 569 – São Paulo

Duração: 90 minutos

Livre

Inf: https://teatroopusfreicaneca.com.br/