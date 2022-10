Maurici se reelege deputado estadual com trabalho elogiado

Jornalista, com mestrado em Administração, Maurici tem 61 anos e começou na política sendo eleito vereador por Franco da Rocha em 1989. Foram quatro anos de destaque na Câmara Municipal que o credenciaram a se candidatar a prefeito e vencer a eleição em 1993.

Mesmo com poucos recursos disponíveis a época, implantou seu sistema de trabalho frente à prefeitura, tendo destaque em algumas áreas.

Em seu currículo, Maurici carrega bons trabalhos sendo secretário de Comunicação e de Governo na prefeitura de Santo André (2001–2007), nas gestões de Celso Daniel e João Avamileno.

Mesmo fora da política regional, por um período, apoiou seu filho Kiko Celeguim nas eleições de Franco da Rocha e, em nível nacional, muito contribuiu para os governos Lula e Dilma. Foi presidente da Ceagesp, Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, vice-presidente da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, e diretor da TV Brasil.

Com a política correndo nas veias, assessorou vários políticos petistas, até quem em 2018, foi eleito deputado estadual, com mais de 74 mil votos. Seu trabalho como representante da região do Cimbaju e em outras frentes tiveram avaliação positiva e o resultado é a reeleição conquistada no dia 2 de outubro com 121.455 votos.

Pelas redes sociais, o petista agradeceu a confiança de seus eleitores. “Obrigado a todos e todas, pela confiança no meu trabalho e por toda luta diária com o meu povo. Seguirei mais quatro anos lutando por vocês. O melhor é que terei a companhia do meu filho em Brasília”, postou.

