Mato e sujeira ocupam lugar de rua que deveria ter asfalto

A via que liga as Ruas Islândia e Juliano Cechettini, na verdade, acumula uma curiosidade. Segundo os cidadãos, ela consta como asfaltada na prefeitura, porém, esse detalhe está longe da realidade vista no bairro.

De acordo com Rute Barbosa Moreira, que mora no local há 40 anos, desde que se mudou para lá, é essa a situação da rua. “Estamos cansados de pedir providências. Mas até hoje o que se vê é a prefeitura a cada seis meses fazendo uma limpeza que dura semanas. Se bem que nós mesmos passamos a cuidar porque faz algum tempo que não realizam nada na rua”, disse.

A situação desagradável também foi citada por Miriam Ferreira Alves que confirmou a questão da rua constar como asfaltada na prefeitura. “Essa via liga outras ruas. Tem um trecho asfaltado, mas não ela inteira. Aqui onde moramos é essa a situação. Mato alto com a presença de insetos, ratos, cobra, barata e outros bichos. Temos crianças em casa e estamos muito preocupados”, declarou.

Os motivos para a revolta dos residentes são muitos. “Certa vez pedimos o corte de uma árvore que oferecia risco e foi um martírio. Até que os bombeiros estiveram aqui e fizeram o corte. Contudo, a prefeitura mesmo só tirava foto”, revelou Rute.

Os moradores apontaram que até os prestadores de serviços de mediação de água e energia estão revoltados com a situação. “Eles reclamam porque precisam passar em meio a esse matagal para chegar aos imóveis da Rua Holanda. Está difícil para todos”, falou Miriam.

Em busca de esclarecimentos, a prefeitura de Franco da Rocha foi procurada, mas não encaminhou nenhuma resposta até o fechamento da edição.