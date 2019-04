Mato alto em escola gerou polêmica

O fato que chegou a conhecimento do jornal Regional por meio dos leitores fez a reportagem entrar em contato com a direção do colégio e com o prefeito que se manifestaram a respeito.

De acordo com Deise Ramos, diretora da escola, as fortes chuvas contribuíram para essa situação que foi solucionada na segunda-feira, 15. “A unidade escolar recebe recursos regulares para manutenção e sempre conta com a parceria da prefeitura para realizar a limpeza do terreno. Como a escola havia sido informada que estava na programação de capinagem do setor de obras da prefeitura, o serviço foi antecipado devido a urgência solicitada pelos munícipes e atendida prontamente pelo prefeito Gerson”, declarou. Gersinho Romero, por sua vez, mesmo reforçando não ser de sua responsabilidade a limpeza, destinou uma equipe para fazer a capinação, como já fez outras vezes ao ser solicitado. “Mas é bom deixar claro que não é responsabilidade da prefeitura”, reforçou.