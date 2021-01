Mato alto atrai bichos e incomoda cidadãos

“Quando alguém vai tomar uma providência e carpir esse mato alto na rua Alice? O mato está tão alto que nem dá para ver quando o motorista faz a curva. Não existe mais calçada, só mato. Cadê o povo que vinha pedir votos agora?”, questionou uma moradora.

Outra pessoa também alertou quanto ao perigo aos motoristas. “Esses dias quase bateram no meu carro, pois não tem visão de quem sobe ou desce. Antigamente passava o trator limpando todo terreno. Mas já faz um ano ou mais q ninguém vem limpar”, declarou.

Cintia também mora no local e reclamou. “Já pedi para limparem esse terreno que é particular, mas o dono nunca aparece. Acho que a prefeitura deveria notificar essa pessoa porque está aparecendo escorpiões, aranhas e ratos. Que alguém tome uma atitude e notifique essa pessoa”, disse.

A prefeitura de Caieiras foi procurada para se manifestar, mas não encaminhou resposta até o fechamento da matéria. Contudo, na tarde de quinta-feira, 28, fotos com o serviço sendo executado foram divulgadas em grupos do Whatsapp, inclusive no do jornal Regional News.