Matanza Ritual no Tokio Marine Hall

A banda foi uma das que mais sofreu nesta interminável pandemia, pois teve shows marcados, remarcados, adiados e cancelados inúmeras vezes. Como dito reiteradamente o setor cultural foi muito afetado. Artistas e todo o staff envolvido em espetáculos culturais penaram horrores, comendo o pão que o diabo amassou. Isso quando tinha pão. Então fica a pergunta. Será que agora a Covid-19 arrefece e voltamos à normalidade? Oremos.

Continuando com o Matanza Ritual. Ladeando Jimmy London estão o baixista Felipe Andreolli (Angra), o guitarrista Antônio Araújo (Korzus e One Arm Away) e o batera Amilcar Christófaro (Torture Squad e Kisser Clan). Após tanto esperar o quarteto promete muitos pescoços torcidos, fazendo a galera tirar a cueca pela cabeça. Banda e público estão a mil com cascos afiados. Numa entrevista que fiz com London em 2020 o cara disse que o repertório do show seria “um apanhadão da carreira da banda” da qual comandou os mics por quase 20 anos. “A ideia não é homenagear a mim ou ao Matanza, mas sim reviver a experiência do show pra todo mundo, e faz mais sentido com músicas da carreira toda”, atestou.

Com os novos integrantes Jimmy London mostrará sua veia “porraloquistica” numa avalanche sonora na qual não faltarão “Tempo Ruim”, “Ela Roubou Meu Caminhão”, “O Clube dos Canalhas”, “Mulher Diabo”, “Estamos Todos Bêbados”, “Busted”, “Pé na Porta, Soco na Cara”, “O Último Bar”, “Meio Psicopata” e “A Menor Paciência”.

SERVIÇO

Matanza Ritual

Dia 10 de abril – 20 horas

Tokio Marine Hall – Rua Bragança Paulista, 1281 – Santo Amaro

Ingressos a partir de R$ 120,00

Inf: https://www.grupotombrasil.com.br/matanza-ritual/