Massas caseiras é com a Empório Lacati

Laercio dos Santos Trindade, 39 anos, responsável pela empresa, deu início ao negócio em março de 2018 após abandonar a profissão de gerente comercial na área automotiva. “Trabalhei por mais de 18 anos nesse ramo de automóveis, mas como todo e bom brasileiro sempre sonhei em ter meu próprio negócio. Sempre fui apaixonado por massas e em 2016 tive a oportunidade de provar pela primeira vez uma das Massa Angeli. Conhecendo a marca e sabendo da qualidade dos produtos, em 2018 comecei a comercializar o produto é sendo um grande sucesso”, falou.

A Empório Lacati oferece massas caseiras congeladas, pré-cozidas e salgados prontos e congelados. Para realizar esse trabalho, Laercio conta com a ajuda da esposa Priscila Trindade e mais uma pessoa. “Mesmo trabalhando com massas congeladas, não perdemos o verdadeiro sabor de uma massa italiana. Com matéria prima de primeira qualidade e ingredientes frescos, nossas massas são livres de quaisquer aditivos químicos e conservantes, prática que nos permite fabricar produtos cozidos e congelados de alta qualidade com sabor caseiro. No preparo das massas, utilizamos farinha de trigo especial para pastifício e ovos pausterizados, para oferecer-lhe um produto delicioso e acima de tudo seguro”, disse Laercio.

Com o fim de semana se aproximando, o empreendedor deixa uma dica das massas que mais são vendidas. “As duas mais vendidas são nhoque de batata recheado com 4 queijos e conchiglione de marguerita, muçarela de búfula, tomate e manjericão. Podem pedir que não irão se arrepender”, destacou Laercio.

A Emporio Lacati atende toda região de Caieiras. O funcionamento é de terças a sábado. Durante a semana as encomendas podem ser feitas das 10 às 19 horas e no sábado das 10 às 14 horas.

O pedido deve ser feito pelo telefone (11) 94543-6484, que também é WhatsApp.