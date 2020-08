Massa de ar frio volta a derrubar temperatura em São Paulo

Na Capital e na maioria das outras cidades do Estado, o domingo, 30, foi de muito sol com os termômetros marcando máxima de 32°C. Já hoje, a expectativa é de que a temperatura sofra queda de quase 10°C, amanhecendo com 15°C e alcançando os 23°C, segundo os meteorologistas.

De acordo com o Inmet, uma massa de ar frio, causada pela alta pressão de origem polar, chega pelo oceano, do sul do país, e estaciona temporariamente na altura de São Paulo. O litoral e a região metropolitana estarão em meio à nebulosidade e enfrentam as quedas nas temperaturas.

Amanhã, dia 1º, a condição se intensifica a tarde. O dia começa com 13°C e terá máxima que não ultrapassa os 22°C.

Na quarta-feira, 2, o tempo se mantém nublado, mas as temperaturas começam a subir ligeiramente, com máxima prevista de 25°C.

A partir de quinta-feira, 3, o tempo volta a esquentar. O próximo fim de semana, contudo, esfria mais uma vez com a chegada de uma frente fria, que pode trazer chuvas.