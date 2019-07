Masp encerra exposição ‘Tarsila Popular’ no dia 28

São 92 obras expostas, que conversam com o “popular”, termo tão explorado em suas pinturas, que abordam paisagens do interior e do subúrbio, de fazendas e favelas, de personagens indígenas ou negros. Tudo em cores vivas, claras e cotidianas, como o azul, o amarelo e o verde – amarrando a bandeira brasileira aos cenários e mensagens das telas. “Tarsila Popular” tem curadoria de Fernando Oliva e Adriano Pedrosa.

Com a grande procura no período das férias, o Masp ampliou seus horários de funcionamento durante o mês de julho. Na sexta-feira, 26, e no sábado, 27, é possível visitar o espaço até as 21 horas. No domingo, último dia de exibição, o museu fecha uma hora mais cedo, às 19 horas.

O Masp fica na Avenida Paulista, nº 1578, Bela Vista, São Paulo. É possível chegar ao local de trem e Metrô. Mais informações pelo telefone 011 3149-5959.