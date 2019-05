Masha e o Urso em aventuras no Tom Brasil

Sucesso de audiência em vários países o desenho animado Masha e o Urso é exibido no Brasil nos canais SBT, Boomerang e Cartoon Network. Inspirada num conto de fadas do folclore russo a série, criada em 2009, mostra as aventuras de Masha, uma garotinha de três anos ao lado de Urso, o inseparável companheiro.