Máscaras são descartadas incorretamente

Mas uma situação envolvendo esse meio de proteção está chamando a atenção. O material vem sendo descartado de forma incorreta e pode causar uma série de problemas relacionado ao coronavírus, o Covid-19.

A reportagem do jornal Regional News percorreu pela região central de Caieiras nessa semana e encontrou várias irregularidades com máscaras jogadas nas ruas e calçadas. Esse perigo também pode ser visto em vários pontos do Brasil.

O uso delas pode evitar a transmissão do coronavírus de uma pessoa para outra. Mas se não forem descartadas de forma correta, elas podem acabar fazendo justamente o contrário, e contagiar pessoas que entrem em contato com materiais que contenham o vírus.

Segundo especialistas, as máscaras têm componentes orgânicos e sintéticos, e o descarte incorreto tanto pode representar um risco à saúde humana, porque uma máscara de alguém contaminado ainda pode conter por algum período o vírus vivo. O descarte irregular também pode gerar contaminação ambiental, e infectar pessoas e animais que tiverem contato com os resíduos.

O descarte inadequado das máscaras coloca em risco a saúde das pessoas que podem ter contato com elas. Os garis, por exemplo, estão na linha de frente na limpeza das cidades e precisam recolher as máscaras nas ruas.

A recomendação de especialistas é que a máscara descartável usada deve ser colocada dentro de dois sacos plásticos antes de jogar no lixo. É importante escrever “máscara usada”. Também é seguro colocar em uma garrafa de plástico vazia. Lembrando sempre de lavar as mãos com água e sabão. Se não for possível, usar álcool em gel antes e depois do descarte.

“Uma máscara que foi usada por uma pessoa infectada, com ou sem sintomas, ela irá conter saliva, secreção do paciente, daquele indivíduo. E nessa secreção, nós podemos ter a produção de partículas virais, de vírus. Se essa máscara não for descartada corretamente, ela pode entrar em contato com superfícies e pessoas podem entrar em contato com essa máscara. Esse acessório pode ser uma fonte de infecção para a pessoa que está entrando em contato com a máscara infectada”, explicou Jordana Coelho dos Reis, pesquisadora em virologia da UFMG.

Prefeito reprova atitude

O prefeito de Caieiras, Gersinho Romero, seguindo a linha dos especialistas da área da saúde, também pede a conscientização das pessoas na hora de descartar a máscara. “Tenho certeza que é uma minoria erra, mas em todo caso, as máscaras precisam ser descartadas corretamente. Muitas podem estar com o vírus. Por isso, pedimos a gentileza de tomarem cuidado com isso. Coloca dentro de um saquinho e descarta de forma que não prejudique o próximo. Isso é muito perigoso”, disse Gersinho.

O administrador público chamou a atenção dos caieirenses quanto ao relaxamento em relação a Covid-19. “Quero pedir às pessoas que não relaxem quanto aos cuidados. O número de óbitos no Brasil continua alto, com mais de mil mortes por dia. Só vamos resolver esse problema a partir de uma vacina. Enquanto isso, temos de ter o máximo de cuidado, usando máscara, álcool gel, lavar as mãos. A questão higiene faz parte da pessoa não jogar a máscara na rua”, disse o prefeito Gersinho.