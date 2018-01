Marroio na cama e na mesa

Esta planta possui propriedades fluidificante, expectorante, antisséptica, digestiva, febrífugo, calmante e tônica. Ela é indicada para tratar tosse, bronquite, asma, gripe, resfriado e ajuda a eliminar o catarro do peito.

Também auxilia em casos de falta de apetite, flatulência, dispepsia com enfartamento, febre, inchaços, espasmos, problemas de digestão e no fígado. Ajuda ainda a eliminar as toxinas presentes no organismo por meio do suor, e combate contrações musculares e espasmos. O uso desta planta deve ser evitado durante a gestação e a amamentação. Em doses elevadas pode acarretar problemas cardíacos e gastrointestinais, além de náuseas e vômitos.

Em todos os casos pede-se para seguir as orientações de um especialista antes de usar do marroio para fins medicinais.