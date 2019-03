Marmelo, o curandeiro

A pectina encontrada na fruta contribui para redução do colesterol ruim, o LDL. As sementes podem ser utilizadas em inflamações cutâneas, queimaduras e hemorroidas. Já o fruto e o seu sumo podem ainda ser utilizados como elixir oral contra aftas, problemas de gengivas, dores de garganta e processos inflamatórios do intestino. Outro benefício do marmelo é sua atuação em casos de tosse e diarreias.

Em todos os casos pede-se para seguir as orientações de um especialista antes de fazer uso o marmelo para fins medicinais.