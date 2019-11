Marília Mendonça no Villa Country

Considerada uma das grandes artistas do momento, a goiana de Cristianópolis, é grande representante do rol de vozes femininas que tomou conta do cenário sertanejo nos últimos tempos. Marília Mendonça começou a compor ainda adolescente e hoje, aos 24 anos, está entre os maiores letristas do segmento. Suas composições que falam de dor de cotovelo, desilusões amorosas, relacionamentos rompidos e amores impossíveis conferiram a ela o título de “Rainha da Sofrência”.

Sua primeira canção a fazer sucesso foi “Minha Herança”, gravada por João Neto & Frederico, em 2011. Depois seguiram o mesmo caminho “É com Ela que eu Estou”, na voz de Cristiano Araújo, falecido em 2015 e “Até Você Voltar” e “Cuida Bem Dela”, gravadas por Henrique & Juliano.

O primeiro trabalho discográfico da cantora foi “Marília Mendonça ao vivo”, lançado em março de 2016. O box CD/DVD vendeu mais de 80 mil cópias. Um ano depois ela lançou “Realidade – Ao vivo em Manaus” cujas vendas ultrapassaram as 50 mil cópias.

O trabalho mais recente da cantora é “Todos os Cantos”, Som Livre, lançado no começo de 2018. Além dos artistas citados Marília Mendonça já escreveu canções para Lucas Lucco, Joelma, Jorge & Mateus, Wesley Safadão, Maiara & Maraísa, Matheus & Kauan, Fred & Gustavo, Zé Neto 7 Cristiano e César Menotti & Fabiano. No repertório não devem faltar “Estranho (Agora é que são elas 2), “Infiel”, “Ciumeira”, “Alô, Porteiro” e “Eu Sei de cor”, “Bem Pior que Eu”, “Amante Não Tem Lar”, e “Sentimento Louco” que constam milhares de visualizações no Youtube. Imperdível. E que o pequeno Léo venha com muita saúde e luz.

Serviço

Marilia Mendonça

Dia 28 de novembro – Início do show: 00h30

Villa Country – Av. Francisco Matarazzo, 774 – Água Branca – São Paulo

Classificação: 18 anos

Ingressos a partir de R$ 70,00

Inf: 3868-5858

www.villacountry.com.br