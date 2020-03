Marília Mendonça de Volta

A sertaneja sobe ao palco do Espaço das Américas hoje e amanhã. Serão duas apresentações nas quais ela matará a saudade do público. E a julgar pelos posts que a cantora e compositora vem colocando nas redes sociais serão ótimos shows.

A intérprete de “Todo Mundo Vai Sofrer” é um dos grandes nomes da música sertaneja cuja primeira canção a fazer sucesso foi “Minha Herança”, gravada por João Neto & Frederico, em 2011.

Depois seguiram o mesmo caminho “É com Ela que eu Estou”, na voz de Cristiano Araújo, falecido em 2015 e “Até Você Voltar” e “Cuida Bem Dela”, gravadas por Henrique & Juliano. Marília Mendonça tambem escreveu canções para Lucas Lucco, Joelma, Jorge & Mateus, Wesley Safadão, Maiara & Maraísa, Matheus & Kauan, Fred & Gustavo, Zé Neto 7 Cristiano e César Menotti & Fabiano. No repertório não devem faltar “Estranho (Agora é que são elas 2), “Infiel”, “Ciumeira”, “Alô, Porteiro” e “Eu Sei de cor”, “Bem Pior que Eu”, “Amante Não Tem Lar”, e “Sentimento Louco” que constam milhares de visualizações no Youtube.

Suas composições que falam de dor de cotovelo, desilusões amorosas, relacionamentos rompidos e amores impossíveis conferiram a ela o título de “Rainha da Sofrência”. Imperdível para os fãs que não aguentavam de saudade.

Serviço

Marília Mendonça

Dias: 06 e 07 de março 2020 (sexta e sábado) – 23h30

Espaço das Américas

Rua Tagipuru, 795

Classificação : 18 anos

www.espacodasamericas.com.br