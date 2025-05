Mariene de Castro na Casa Natura Musical

Foto: Divulgação



A cantora reverencia rodas de samba do recôncavo de Santo Amaro, Bom Jesus, Cachoeira e São Félix

Neste final de semana a Casa Natura Musical, em São Paulo, recebe a cantora, compositora e atriz Mariene de Castro em grande celebração do samba afro-baiano. Multiartista, a soteropolitana sobe ao palco da zona oeste, no show “Dona da Casa” enaltecendo sua ancestralidade a qual foi construída, entre outras, por Edith do Prato, Rita da Barquinha, Nicinha, Dona Dalva Damiana e Mestra Aurinda do Prato. Mulheres valorosas e guerreiras, que assim como outras, mantém as tradições afro-indígenas por intermédio do samba de roda.

No palco Mariene de Castro reverencia as rodas de samba do recôncavo de Santo Amaro e outras regiões da Bahia dando vez e voz às sambadeiras e mulheres ribeirinhas que lutam por sustento da família com as tradições das saias rodada, sorriso largo, sambando com labor e canto forte.

Com sólida carreira prestes a completar trinta anos Mariene tem nos ritos e cantos afros sua força se tornando um furacão de força irresistível. Um de seus momentos marcantes rolou no encerramento das Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro, cantando enquanto a chama olímpica era apagada. Indicada ao Grammy Latino 2020 na categorai “Melhor Álbum de Músicas de Raízes em Língua Portuguesa” com “Acaso Casa ao Vivo, a cantora tem trabalhos emblemáticos.

Sua discografia traz os discos “Abre Caminho” (2005), “Tabaroinha” (2012), “Colheita” (2014) e “Maria da Canção” (2023). Premiações são inúmeras como “Prêmio Braskem de Música”, “Prêmio Rumos Brasil da Música do Itáu Cultural” e “Prêmio Tim de Música”.

Na TV a cantora também se destaca tendo entre seus trabalhos ter interpretado Dalva na novela “Velho Chico”, da Globo, em 2016. No repertório da Casa Natura Musical devem constar “Índia”, “Caxixi (Bonitinha), “Foguete”, “Guerreiro Caçador” e “Abiã”.

SERVIÇO

Mariene de Castro

Show: Dona da Casa

Datas: 24 de maio – 21 horas e 25 de maio – 19 horas

Classificação: 18 anos

Casa Natura Musical

Rua Artur de Azevedo, 2134 – Pinheiros – São Paulo – SP

Ingressos a partir de R$ 40,00

Inf: https://casanaturamusical.com.br/eventos/mariene-de-castro-8/