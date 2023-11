Maria Cecília & Rodolfo no Villa Country

Foto: Divulgação

O casal faz show comemorativo de 15 anos de carreira

No próximo dia 1º de dezembro a dupla Maria Cecília & Rodolfo faz apresentação única no Villa Country, o mais tradicional espaço voltado à música sertaneja do Brasil. Num cenário musical dominado pelas duplas formadas por irmãos e irmãs Maria Cecília & Rodolfo se destacam por serem casados. A união foi consumada em 2012, muito embora eles já cantem juntos desde 2007.

Naturais de Mato Grosso do Sul, ela é de Campo Grande e ele de Nioaque, se conheceram na Universidade Católica Dom Bosco, onde cursavam zootecnia. Começaram cantando nos corredores da faculdade, partindo em seguida para feiras e bares de Campo Grande, alcançando projeção.

Com as bençãos de Jorge & Matheus lançaram em 2008 o CD promocional “Você de Volta” e o “Ao Vivo”, álbum que vendeu mais de um milhão de cópias.

Desde então o casal arregimentou milhares de fãs, fizeram tours de sucesso e realizaram parcerias com nomes significativos da nova geração da música sertaneja como Felipe Araújo, Henrique e Diego, Gustavo Mioto, Marcos e Beluti, Fred Liel, Thaeme e Thiago e Rayane e Rafaela.

A inserção da canção “Você de Volta” na trilha sonora da novela global “Paraíso”, em 2009, fez com a dupla ficasse conhecida nacionalmente. Entre os discos lançados ao longo desta década e meia estão os emblemáticos “Com Você” (2012), “Espalhe Amor” (2015), “Em Fases” (2017) e “De Portas Abertas” (2019).

O mais recente trabalho de Maria Cecília & Rodolfo é o DVD “15 anos de carreira” o qual é o mote comemorativo do show no Villa Country.

No repertório não devem faltar “Suspeitos”, “Noites Escuras”, “Depois da Briga”, “Beijo Bom”, “Nunca Mais Me Deixe”, “Só de Pensar”, “Arrocha e Vem Comigo”, “Espalhe Amor”, “Todos os Dias” e “Dói Só de Pensar”

SERVIÇO

Maria Cecília & Rodolfo

Show de lançamento do DVD “15 anos de carreira”

Dia 1º de dezembro

Abertura da casa: 20 horas

Início do show: 00h30

Villa Country

Av. Francisco Matarazzo, 774 – Água Branca – São Paulo

Classificação: 18 anos

Ingressos a partir de R$ 40,00

Inf: https://www.ticket360.com.br/ingressos/27716/ingressos-para-maria-cecilia-e-rodolfo