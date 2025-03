Maria Caruso no Teatro J. Safra

Foto: Mark Senior

A renomada bailarina americana mostra a poderosa performance “Incarnation”

No primeiro semestre de 2024 Maria Caruso, uma das maiores bailarinas do mundo, fez pré-estreia do celebrado solo “Incarnation” no Teatro J. Safra, em São Paulo. A performance vem, desde então, recebendo críticas elogiosas dos maiores veículos especializados em dança contemporânea. Nesta sexta-feira (28) Caruso volta ao palco da zona oeste para uma única apresentação do espetáculo.

Para se ter uma ideia do retrospecto de “Incarnation” basta dizer que foi a abertura do prestigiado festival West End, em Londres, no dia 3 de outubro do ano passado, que aconteceu no Theatre Royal Drury Lane. Maria Caruso foi a primeira artista solo a performar no centenário teatro desde sua abertura em 1663.

Nascida em Pittsburgh, Pensilvânia, EUA, Maria Caruso é bailarina, coreografa, atriz, empresária e grande entusiasta da dança como arte transformadora.

A americana fundou há alguns anos a Bodiography Contemporary Ballet’s, companhia que leva para todos os públicos a arte, enriquecendo, encorajando, educando e transformando vidas por intermédio da experiência da dança. O Bodiography tem crescido nas mais variadas plataformas digitais sendo estimulante para bailarinos profissionais, ou não, com programas que mantém profunda conexão com suas comunidades.

O Teatro J. Safra traz rara oportunidade de conferir a beleza “Incarnation” proporcionando aos espectadores jornada intensa de transformação e autodescoberta.

SERVIÇO

Maria Caruso in Incarnation

Dia: 28 de março – 21 horas

Duração: 70 minutos

Classificação: 12 anos

Teatro J. Safra

Rua Josef Kryss, 318 – Barra Funda – São Paulo – SP

Ingressos a partir de R$ 50,00

Inf: https://www.teatrojsafra.com.br/espetaculo.html?id=539