Mari Fernandez leva o piseiro ao Villa Country

Foto: Divulgação

A cantora faz homenagem ao Dia Internacional da Mulher

Nesta sexta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o Villa Country, zona oeste de São Paulo, recebe em apresentação única a cantora e compositora cearense Mari Fernandez. A noite promete ser especial pois também terá a presença do conterrâneo Felipe Amorim.

Maior casa sertaneja do Brasil, o Villa abre as portas para a “Rainha do Piseiro” que tomou conta das redes sociais e paradas de sucesso nos últimos três anos.

Natural de Alto Santo, Fernandez começou a cantar ainda criança na escola e igrejas de sua cidade. Aos dez anos aprendeu a tocar violão e aos quinze compôs sua primeira canção. Em 2021, com apenas 20 anos, lançou o álbum “Piseiro Sofrência” que explodiu em todo o Brasil com o single “Não, Não Vou”, de Jota Reis, Rafael Leal e Vitinho no Beat. A música virou febre no Tik Tok por causa das dancinhas feitas por anônimos e famosos. “Não, Não Vou” se tornou sucesso estrondoso em outros países como Portugal e Paraguai.

Mari Fernandez tem realizado inúmeras parcerias com artistas destacados como Luísa Sonza, Maiara & Maraísa, Hugo & Guilherme, Wesley Safadão, Xand Avião e Marcynho Sensação. Sem medo de ousar a cantora de voz forte vai do forró ao sertanejo, passando pela sofrência atraindo cada vez mais fãs. Entre as prêmiações que recebeu está o “Prêmio Jovem Brasileiro”, na categoria “Melhor Cantora Jovem”, em 2022.

No repertório da cearense não devem faltar “Pode Apostar”, “Hoje Eu Vou Te Usar”, “Câmera Lenta”, “Vazou um Áudio”, “Inveja no Povo”, “Amar Não é Obrigação”, ´”É Comigo Mesmo”, “Parada Louca”, “Para de Me Assistir”, “Marionete”, “Vida Que Segue”, “Cão Sem Dono” e “Saudade Carinhosa”.

Como a noite é das mulheres Felipe Amorim fará um grande show para elas. Cearense de Fortaleza, Amorim tem apenas quatro anos de carreira num caldeirão sonoro no qual cabem o forró, funk, sertanejo e trap. Compositor profícuo já teve músicas gravadas por nomes de peso como Os Barões da Pisadinha, Wesley Safadão, Zé Vaqueiro e Zé Neto & Cristiano. No repertório de Felipe Amorim não devem faltar “Sem Sentimento”, “No Ouvidinho”, “Love Gostosinho”, “Toca o Trompete”, entre outras.

SERVIÇO

Mari Fernandez e Felipe Amorim

Data: 8 de março – Dia Internacional da Mulher

Abertura da casa: 20 horas

Villa Country

Av. Francisco Matarazzo, 774 – Água Branca – São Paulo – SP

Classificação: 18 anos

Inf: https://www.ticket360.com.br/evento/28297/ingressos-para-mari-fernandez