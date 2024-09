Marcelo Serrado no Blue Note SP

Foto: Divulgação

O ator mostra o lado crooner acompanhado do grupo Conexão Rio

Mais conhecido por seu trabalho em diversas novelas globais o ator Marcelo Serrado faz apresentação única no Blue Note SP no dia 13 de setembro. Muito além da dramaturgia o carioca é também cantor, produtor e diretor evidenciando sua versatilidade cênica/musical no show “De Sinatra a Wando e outras bossas”.

Em quatro décadas de carreira Serrado atuou em folhetins de enorme sucesso de audiência como “Desejo”, “Mico Preto”, “Pecado Capital”, “Por Amor” e “O Dono do Mundo”. Mas, provavelmente, seu personagem mais marcante foi o mordomo homossexual Crô, de “Fina Estampa”. O fiel empregado da vilã Tereza Cristina, interpretada por Cristiane Torloni, cativou o Brasil se tornando querido do público.

Nesta apresentação no palco da região central de São Paulo o cantor será acompanhado pelo grupo Conexão Rio que está na estrada há mais de vinte anos sendo integrado por André Cechinel (piano), Fernando Barroso (baixo), Fernando Clark (guitarra) e Zé Mário (bateria).

“De Sinatra a Wando e outras bossas” traz repertório diverso de artistas que Marcelo Serrado ouviu ao longo da carreira artística, entre eles, Michael Bublé, Tom Jobim, Luís Miguel, Roberto Carlos e Cauby Peixoto.

SERVIÇO

Marcelo Serrado & Conexão Rio

Show: De Sinatra a Wando e outras bossas

Dia 13 de setembro – 20 horas

Blue Note SP

Av. Paulista, 2073 – Conjunto Nacional – São Paulo – SP

Classificação: 18 anos

Inf: https://bluenotesp.com/shows/marcelo-serrado-conexao-rio/