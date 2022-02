Marcelinho é bronze no Europeu de Jiu-Jitsu

O competidor é morador do bairro Ninho Verde e batalhou muito para realizar o sonho de competir em um dos maiores campeonatos do mundo. Desde agosto do ano passado iniciou uma campanha para angariar fundos. Ao lado do seu irmão Gabriel fizeram a vakinha on-line, venderam trufas, fizeram rifas, trabalhou aos finais de semana em eventos, além da dura e exaustiva rotina de preparação e treinos.

Por conta de protocolos sanitários, o atleta embarcou ainda no mês de janeiro para Portugal, onde fez quarentena para poder adentrar em território italiano.

Na competição, Marcelinho fez 3 lutas duríssimas. Nas oitavas venceu seu oponente por finalização. Já nas quartas de final, a vitória veio por pontos, e na semifinal, acabou sendo finalizado, mas garantindo a medalha de bronze, muito comemorada por ele, sua família, amigos e sua equipe.