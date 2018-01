Maquiador caieirense será responsável por pintura em rainha de bateria

Desta vez, seu trabalho poderá ser visto em Carol Amaral, rainha de bateria da Escola Camisa Verde e Branco. Desde o ano passado, Bruno acompanha ela nos ensaios de quadra e técnico, esse último iniciado na sexta-feira, 5, no Anhembi.

De acordo com o maquiador, que há dois anos mostra sua arte no carnaval, ser responsável pela pintura de uma rainha de bateria é desafiador. “Até então eu atendia o pessoal da comissão de frente e alegoria. Agora, vou maquiar uma rainha de bateria. Estou muito contente e a parceria com a Carol ajuda muito”, disse Bruno.

Sem poder entregar muito do que será feito por ele, o maquiador disse que a pintura remete a uma homenagem as raízes da rainha de bateria. “Logo no primeiro ensaio registramos nossa ideia com uma pintura tribal, já que ela é de Salvador, Bahia. Esse trabalho vai além de uma homenagem. Mais detalhes todos irão ver na passarela em fevereiro”, finalizou Fatone.