Mãos Limpas no Teatro Renaissance

“Como a maioria das minhas peças, ‘Mãos Limpas’, a comédia que acabei de escrever, fala da nossa realidade. Escrevo sobre coisas que me apaixonam, mas também sobre as que me irritam, como por exemplo a falta de caráter e integridade do homem. A grande maravilha do teatro é que, enquanto o drama provoca a emoção e nos leva às lágrimas, a comédia suscita o riso, excita o cérebro e a inteligência. Por isso é que sempre depois de ver um bom espetáculo saímos do teatro um pouco mais leves, soltos e humanamente melhores…”, comenta Juca de Oliveira

A trama rocambolesca tem início quando dois traficantes, Dr. Mário (Juca de Oliveira) e Myfriend (Taumaturgo Ferreira) invadem um apartamento desabitado após uma batida policial. O que eles não sabem é que o apê pertence ao Senador Diocleciano (Fúlvio Stefanini) que, às escondidas da esposa o comprou para presentear sua assessora parlamentar e amante. Além disso, um advogado corrupto e corruptivel completa o enredo. Uma sucessão de referências à autoridadess do judiciário e legislativo e ótimas tiradas garantem boas risadas.

“Mãos Limpas” também marca o retorno da parceria entre Juca de Oliveira e Fúlvio Stefanini depois de duas décadas. O espetáculo fica em cartaz no Renaissance até 22 de dezembro trazendo a direção de Léo Stefanini.

Serviço

Mãos Limpas

Teatro Renaissance

Alameda Santos, 2233 – Bela Vista – São Paulo

Temporada: De 04/10 a 22/12 de 2019

Horário: Sextas e Sábados ás 21h e Domingos ás 18h

Ingressos: A partir de R$ 50,00

Aprox. 80 minutos

Classificação: 14 anos

Inf: http://www.teatrorenaissance.com.br/

Sobre os personagens:

• Doutor Mário (Juca de Oliveira): Traficante “macaco velho”

• Senador Diocleciano (Fulvio Stefanini): Senador “mão-leve”

• MyFriend (Taumaturgo Ferreira): Comparsa do Doutor Mário

• Luciana (Bruna Miglioranza): Assessora do Senador Diocleciano

• Doutor Sampaio (Nilton Bicudo): Advogado do Senador Diocleciano

• Téia (Claudia Mello): Esposa do Senador Diocleciano

Ficha Técnica

Texto: Juca de Oliveira

Elenco: Fulvio Stefanini, Juca de Oliveira, Taumaturgo Ferreira, Claudia Mello, Nilton Bicudo e Bruna Miglioranza

Direção: Léo Stefanini

Cenário: Renato Scripilliti

Figurino: Isabella Oliveira

Iluminação: Mario Martini e Cleber Eli

Trilha Sonora: Roberto Lazzarini

Fotografia: João Caldas

Assistente de Fotografia: Andréia Machado

Programação Visual: Ricardo Imai

Administração: Sonia Odila

Assessoria de Imprensa: Agencia Taga

Direção de Produção: Keila Mégda Blascke.