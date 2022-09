Manutenção no cinto de segurança

Para evitar que isso ocorra, é indicado realizar a limpeza, um processo que permite remover impurezas que podem ser as causadoras do dano.

Se após realizar a limpeza, o cinto ainda apresentar problemas, é recomendado que o veículo seja levado a uma oficina de confiança para avaliação. Assim, é possível que profissionais capacitados determinem a origem do problema. Entre as causas que podem ser identificadas está o fato do mecanismo ter saído de sua posição original.

Caso seja a situação do seu carro, o componente terá de passar por um processo de reinstalação. Isso se deve ao fato de o cinto precisar de um ângulo específico para operar corretamente.

