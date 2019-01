Manuela Lopez, de Caieiras, mandou ver no The Voice Kids

Manuela Lopez, 14 anos, arrasou no palco com a música “Se eu quiser falar com Deus”, de Gilberto Gil, e fez com que todos os jurados virassem as cadeiras.

Depois de um breve discurso sobre sua carreira, ela acabou escolhendo Carlinhos Brown como técnico e segue na competição.

Confira um trecho da apresentação dela no vídeo oficial da página do The Voice Kids no Youtube.