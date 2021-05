Mangostão, a ‘rainha’ das frutas

O mangostão é uma fruta exótica, conhecida como a ‘rainha das frutas, e é usado há séculos na medicina natural em diferentes locais do mundo, por ter atributos terapêuticas que oferecem benefícios para a saúde. Em sua composição é encontrada as xantonas, poderosos antioxidantes que combatem os radicais livres atuando em diversos sistemas do organismo. Possui propriedades anti-inflamatória, antibacteriana, antimicrobiótica, anti-histamínica e antivirais.