Maneskin no Espaço Unimed

Foto: Divulgação

Considerada uma das sensações do rock atual a banda Maneskin faz apresentação única no Espaço Unimed no dia 3 de novembro. O quarteto italiano leva para a casa da zona oeste de São Paulo a “Rush World Tour”, na qual vem divulgar o disco “Rush”, lançado em janeiro deste ano.

Com apenas oito anos de estrada o grupo formado por Damiano David (voz), Victoria De Angelis (baixo), Thomas Raggi (guitarra) e Ethan Torchio (bateria) vem causando furor mundo afora, vendendo milhões de cópias e faturado inúmeras premiações.

Dentre elas o Eurovision Awards, BRIT Awards, MTV Europe Music Awards, MTV Video Music Awards e o Billboard Music Awards. Em apresentações bombásticas o quarteto mostra uma interação eletrizante com o público não deixando ninguém parado.

Além de “Rush”, a banda tem mais dois álbuns lançados: “Il Ballo della Vita” (2018) e “Teatro d’lira” (2021)

Em 2022 os italianos lotaram o Espaço Unimed e devem repetir a dose este ano tocando seus maiores hits como “Beggin”, “Somebody Told Me”, “Recovery”, “Vengo dalla Luna” , “Let’s Get It Started”, “I Wanna Be Your Slave”, “Coraline” e “Vent’Anni”.

SERVIÇO

Maneskin

Dia: 3 de novembro – 22 horas

Espaço Unimed

Rua Tagipurú, 795 – Barra Funda

Classificação: 14 anos

Inf: https://espacounimed.com.br/827-maneskin