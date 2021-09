Malvada bota ‘pra’ ferver

Fazendo alusão a uma de suas músicas (Mais um Gole) o grupo tomou altas doses de rock setentista/oitentista sendo referências os americanos Bon Jovi e Cinderella e os britânicos Motorhead. O resultado são 37 minutos porrada na moleira com solos e riffs cabulosos, bateria potente e baixo preciso.

Integrada por Angel Sberse (voz/violão), Bruna Tsuruda (guitarra), Ma Langer (baixo) e Juliana Salgado (bateria) a Malvada mostra nas nove faixas sonoridade orgânica, atitude, empoderamento e talento. E tome clichês. Produzido pelo quinto elemento Tiago Claro e Nobru Bueno “A Noite Vai Ferver” está nas plataformas digitais tendo dois singles lançados com vídeo no Youtube: “Cada Escolha Uma Renúncia” e a faixa-título. Numa entrevista com a banda em 2020 perguntei sobre as composições.

Segundo elas, as letras retratam o cotidiano do quarteto com sentimentos de forma mais interiorizada, na maior parte ditas nas entrelinhas. Contudo “Pecado Capital” é direta sendo um soco no estômago dos haters que ainda teimam em achar que mulher não pode subir no palco e fazer um som. O refrão grudento diz “Não vai ofuscar a luz/De um sol que brilha/E faz lembrar/De quem nasceu pra perder/E outros pra ganhar”. Diretamente Angel Sberse manda um tapa na cara dos invejosos.

Resumindo “A Noite Vai Ferver” é ótima estreia da Malvada.