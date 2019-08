Mais uma para engrossar a conta do ex-prefeito Hamamoto

De acordo com o TC, a fiscalização constatou mediante confronto do Balancete da Receita com as informações franqueadas pela Secretaria Estadual da Fazenda, Fundo Nacional de Saúde, Banco do Brasil e Portal da Transparência, a diferença de R$ 2.276.794,40.

Por não concordar com a decisão, Hamamoto recorreu da sentença, mas teve seu pedido negado pelo Tribunal de Contas que manteve a decisão pela irregularidade, além de aplicar uma multa no valor de 200 UFESP’s, cerca de R$ 5.300,00. Ainda cabe recurso.

O ex-prefeito foi procurado pela reportagem para se manifestar, mas não foi encontrado. O jornal mantém espaço aberto para sua explanação.