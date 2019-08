Mais um que não sabia de nada

As descobertas não param. A Justiça nunca teve tanto trabalho como passou a ter depois que a Operação Lava Jato desmantelou o grupo político ligado ao PT, além das máscaras que detonou membros do mais alto escalão do próprio Partido dos Trabalhadores. Com desdobramentos, mais e mais coisas continuam aparecendo como um carretel de linha que não parece mais ter fim.