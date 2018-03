Mais um contrato milionário foi julgado irregular pelo TC

A contratação foi feita pela municipalidade para a aquisição de 30.000 unidades de kits de uniforme escolar. O valor do acordo é de R$3.555.000,00.

De acordo com relatório do TC, clausulas existentes no processo de licitação que vieram a disciplinar a amostragem parecem brotar do desleixo, da incúria, não se prestando à regulamentação séria e devida da aceitação dos kits de uniforme escolar, prescindindo de critérios, o que também compromete a isonomia entre os disputantes.

Por essa e outras razões, o órgão decidiu considerar ilegal o certame. Por se tratar de uma decisão da Primeira Câmara do Tribunal de Contas, ainda cabe recurso.

O prefeito de Franco da Rocha foi procurado para se manifestar, mas não encaminhou resposta até o fechamento da edição.