Mais três mortes foram confirmadas em Franco da Rocha; vítimas chegam a 24 em SP

Segundo o Coronel Alessandro da Silva, do Corpo de Bombeiros, apesar de já terem as mortes confirmadas, os corpos das vítimas ainda não foram retirados dos escombros. Por volta das 13h30 um novo desmoronamento foi registrado no local.

Conforme divulgou o Portal G1, das 24 vítimas em todo o estado, nove são menores de idade – sendo oito crianças e um adolescente. Além disso, a Defesa Civil do estado contabiliza 660 famílias desabrigadas (precisaram sair de casa e estão em abrigos) ou desalojadas (estão em casas de parentes).

Na região, até o momento:

Quatro pessoas morreram em Francisco Morato, sendo três crianças e um adolescente;

Oito pessoas morreram em Franco da Rocha; há ainda feridos e desaparecidos;

A Prefeitura de Franco da Rocha afirmou que as equipes estão mobilizadas no resgate de vítimas de um deslizamento de terra na Rua São Carlos, no Parque Paulista, que fica na divisa com Francisco Morato.

De acordo com o prefeito de Franco da Rocha, Nivaldo Santos, são mais de 10 desaparecidos na cidade. Ainda segundo ele, o local onde houve as mortes não estava classificado como alto risco.