Mais três candidatos da região do Cimbaju concorrem a deputado

Após a divulgação da notícia no site e jornal impresso, a redação foi procurada por mais três concorrentes da região que irão buscar uma vaga na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional.

Para dar a mesma oportunidade de terem seus nomes divulgados, como destacado na matéria publicada, vamos apresentar o perfil de cada um deles que se juntam aos já revelados.

Com mais três nomes, agora são 9 os candidatos por cidades pertencentes ao Cimbaju.

Perfil dos candidatos

• Luiz Carlos Silva Lemos (PSB), também conhecido por Luiz Lemos, morador de Caieiras, concorrerá a uma vaga para deputado estadual. O jovem de 22 anos disse à reportagem que se candidatou com o objetivo de renovar a política na Alesp. “Precisamos de jovens na política e Caieiras e região não pode mais ser abandonada e esquecida”, disse Luiz Lemos

• Marcos Guerra (União Brasil) é de Franco da Rocha e tentará uma das vagas a deputado federal. Ele foi candidato a vereador em 2012 e conquistou 1050 votos. Também concorreu a deputado estadual em 2014 obtendo 14.600 votos. Em 2020, esteve na disputa novamente a Câmara Municipal de Franco.

Ele defende também a geração de empregos para nossa região, capacitação profissional aos jovens.

• Doriedson Antonio da Silva Freitas (REDE) é de Mairiporã e também busca uma das cadeiras para deputado federal. Ele está no segundo mandato como vereador e diz que chegou a hora de evoluir. Quero levar o que venho fazendo no âmbito municipal para o Brasil e contribuir nas políticas públicas de forma efetiva e participativa no país”.

Situação de cada candidato

Vale lembrar que apenas divulgamos os candidatos após terem os nomes confirmados no ‘DivulCand’ no site do TSE. A situação de candidatura de cada um, bem como se está apto ou não a concorrer, cabe à Justiça Eleitoral o julgamento e definição.

Qualquer cidadão pode acompanhar a condição de cada pretendente no site https://divulgacandcontas.tse.jus.br/.

Siga o Rnews nas redes sociais