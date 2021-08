Mais reclamações engrossam denúncias no setor de saúde

Sara Nunes postou nas redes sociais o que enfrentou em pleno domingo, 8, Dia dos Pais, quando buscou atendimento para a sua avó. “Ela passou mal por volta das 15h20 e os problemas já começaram com o transporte. Disseram que mandariam uma ambulância imediatamente, mas isso não aconteceu. Apareceram depois de quase meia hora quando retornei a ligação informando que se tratava de uma senhora de 86 anos com problema de coração e água nos pulmões. Até a Polícia Militar eu acionei”, relatou.

No dia seguinte, Sara foi até o hospital visitar a avó e se espantou com o que viu. “Um atendimento lixo. Tanto por parte dos atendentes e enfermeiros, quanto de médicos. Não te dão uma posição de nada. Eu e outros pacientes tivemos de botar a boca no trombone. Estou pasmada com esse hospital. Cada vez pior”, escreveu.

Vários comentários foram feitos na postagem e muitos deles criticando a saúde pública caieirense. “Minha esposa estava com minha sogra no PS que estava lotado. Porém, o médico estava assistindo o jogo do Brasil na recepção. Ela estava ruim do estômago e por três vezes o médico perguntou há quanto tempo ela estava com dor de cabeça. Quando foram liberar ela, já era outro medido que perguntou se a dor de cabeça tinha passado”, contou Rodrigo Stabelini.

Segundo ele, ninguém fará nada pela cidade de Caieiras. “Até agora só pintam e carpem a cidade. Teremos mais 4 anos de sofrimento nas mãos deles”, concluiu.

A prefeitura de Caieiras foi procurada para se manifestar, mas não encaminhou resposta até o fechamento da edição.