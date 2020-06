Mais maquininhas receberão pagamentos feitos com auxílio emergencial

Inicialmente, a Caixa anunciou a medida em parceria com a bandeira Elo, mas a medida foi tomada em situação de urgência para evitar aglomerações em meio à pandemia de covid-19. “A instituição financeira está extremamente vigilante quanto à falta de concorrência relacionada a essa parceria entre Caixa e Elo. A inclusão de novas maquininhas oferecera mais possibilidade de compra ao beneficiário do auxilio, já que usar o valor em compras por débito, evita-se a necessidade de ir ao banco para sacar o dinheiro”, declarou.

O diretor acrescentou ainda que o BC, por meio de uma circular, limitou as taxas cobradas dos comerciantes nas compras por meio das maquininhas usando o cartão virtual.

Compras

As compras com o cartão virtual é feita por meio de código QR (uma forma mais avançada do código de barras que pode ser lido por câmeras de celulares).

Para fazer a compra com o cartão virtual, o usuário tem que acessar o aplicativo Caixa Tem, usado para movimentar as contas poupança digitais, e escolher a opção pagar na maquininha. Em seguida, a câmera do celular automaticamente abrirá. O usuário deverá apontá-la para o código QR que aparecerá na maquininha, conferir o valor da compra a apertar o botão confirmar na tela do celular.

Em seguida, a maquininha do cartão imprimirá o recibo dizendo que a compra foi efetuada. Uma via ficará com o estabelecimento.

Com informações da Agência Brasil