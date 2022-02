Mais de 650 mil crianças abandonaram a escola durante a pandemia

O índice interrompe o aumento no número de matrículas do país, que crescia desde 2005. Segundo o estudo, a queda de matrículas foi elevada principalmente pela evasão de alunos das creches da rede privada.

O Inep aponta que a redução das matrículas nas creches foi de 9% de 2019 para 2021. Na rede privada, houve queda de 21,6% nesse período, enquanto na rede pública a queda foi de 2,3%. Já na pré-escola, que engloba crianças de 4 e 5 anos de idade, a redução foi de 6%, sendo a queda de 25,6% na rede privada e de 1,3% na pública.

A crise financeira fez com que muitas famílias tivessem que tirar os filhos das escolas privadas. Esse resultado faz com que o país se distancie da meta prevista em lei do Plano Nacional de Educação de ter metade das crianças de 0 a 3 anos matriculadas em creches até 2024.