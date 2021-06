Mais de 300 idosos acima de 64 anos não tomaram a 2ª dose da vacina em Caieiras

A publicação foi feita para alertar essa população da importância de buscar a unidade básica de saúde mais próxima e completar a imunização. As equipes da Vigilância Epidemiológica estão fazendo a busca ativa desse grupo.

De acordo com a epidemiologista e ex-coordenadora do PNI, Programa Nacional de Imunização, Carla Domingues, a possibilidade de infecção após a aplicação de uma dose ocorre pelo fato de o organismo não possuir todos os anticorpos necessários para combater o vírus.

O complemento é importante porque somente após a segunda dose, a vacina pode atingir o máximo da eficácia e proteger contra casos mais graves, caso a pessoa seja infectada.

Quem não completa o esquema vacinal está mais sujeito à infecção, em comparação com pessoas que recebem as duas doses. Até por isso, esse indivíduo não contribui tanto para o controle da circulação do vírus.